Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 8a in der Nähe von Schekuditz ist am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die 65-Jährige mit ihrem Auto liegen geblieben und hatte es unbeleuchtet auf dem Randstreifen an der Fahrbahn abgestellt. Ein entgegenkommender Autofahrer wollte helfen, hielt an und lief über die Straße. Dabei wurden der 42-jährige Helfer und die 65-jährige Frau von einem Auto erfasst. Die Frau verlor bei der Kollision ihr Leben, der Helfer wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.