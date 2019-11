Nach dem Unfall eines Viehtransporters am Dienstagnachmittag ist die A38 bei Leipzig am Mittwochmorgen wieder freigegeben worden. Die Bergungsarbeiten dauerten die ganze Nacht hindurch. Ein Tiertransporter mit 54 Kühen war auf der A38 in der Nähe der Ausfahrt Neue Harth bei Leipzig umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, starben drei Kühe und zwei Kälber bei dem Unfall. Der 53-jährige Fahrer des Transporters und seine 54-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Zehn Tiere, die ausbüxten und über die Autobahn liefen, wurden eingefangen. Alle weiteren Tiere konnten aus dem demolierten Laster befreit werden. Über Ursache und Hergang des Unfalls konnte die Polizei noch keine Angaben machen.