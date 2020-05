Medizinische Ausbildung in Leipzig und Halle-Wittenberg Die Medizinische Fakultät der Uni Leipzig ist mit rund 3.400 Studierenden die größte Ausbildungsstätte für Studierende der Human- und Zahnmedizin sowie die einzige für Pharmazie in ganz Sachsen. Weiterführende Studien-Angebote für den haus- und landärztlichen Nachwuchs sind breit aufgestellt.



An der Medizinischen Fakultät der Uni Halle-Wittenberg werden die Studiengänge Medizin, Evidenzbasierte Pflege, Gesundheits- und Pflegewissenschaft sowie - als einziger Studienort in Sachsen-Anhalt - Zahnmedizin angeboten.