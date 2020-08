Das Universitätsklinikum Leipzig appelliert an Eltern, ihre erkrankten Kinder auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie zum Arzt zu bringen. Der Direktor der Kinderklinik, Wieland Kiess, sagte, derzeit würden viele kranke Kinder sehr spät in die Klinik gebracht. Gerade bei schweren oder chronischen Erkrankungen sei das sehr gefährlich.