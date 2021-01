Seit Kurzem können werdende Mütter ihre Kinder am Klinikum auch in einem hebammengeführten Kreißsaal zur Welt bringen. Dabei werden Geburten ausschließlich von Hebammen betreut und nur im Notfall Ärzte hinzugezogen. Die erste Entbindung in dem neuen Kreißsaal ist laut UKL am 28. Dezember erfolgt.