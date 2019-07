Zum Auftakt einer Reihe von Demonstrationen des "unteilbar"-Bündnisses haben sich 4.000 Menschen in Leipzig versammelt. Wie die Veranstalter mitteilten, protestierten sie gegen Rassismus und Diskriminierung. Aufgerufen hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und über 300 weiteren Organisationen, Vereinen und Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Politik. Mit dabei waren auch Seenotrettungsorganisationen und die Klimabewegung "Fridays for Future". Den ganzen Sommer lang sind zahlreiche Aktionen im Vorfeld der Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen geplant. Die große bundesweite Demonstration findet Ende August in Dresden statt.