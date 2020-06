Am Sonntag haben sich in mehreren sächsischen Städten tausende Bürgerinnen und Bürger zu Menschenketten zusammengeschlossen. Zum sogenannten "Band der Solidarität" hatte das bundesweit organisierte Bündnis #unteilbar aufgerufen, um ein Zeichen für eine antirassistische, soziale und klimagerechte Gesellschaft zu setzen. In insgesamt elf deutschen Städten schlossen sich Menschen der Aktion an - darunter in Leipzig, Chemnitz und Plauen.

Corona-Krise als Anlass

Anlass der Aktion waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Diese träfe Jeden, "doch bei Weitem nicht alle gleich. Was vorher ungerecht war, wird in der Krise noch ungerechter", hieß es im Aufruf. Weltweit seien immer mehr Menschen in ihrer Existenz bedroht und hätten keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Aus diesem Grund müsse jetzt ins Gesundheitssystem, in den Klimaschutz und den Kultur- und Bildungsbereich investiert werden, so die Organisatoren. Da jetzt entschieden werde, wer die Kosten der globalen Krise trägt, fordern sie unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und Löhne für alle, kostenlose Gesundheitsversorgung sowie eine Demokratisierung der Wirtschaft. Das Motto der bundesweiten Aktion lautete #SoGehtSolidarisch. Bildrechte: Tim Wagner

Tausende im Dauerregen von Leipzig