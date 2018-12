Untergangsstimmung bei Karstadt in Leipzig

Das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gange, aber bei Karstadt in Leipzig will nicht so recht Festtagsstimmung aufkommen. Der Eigentümer des Gebäudes an der Leipziger Petersstraße, ein Unternehmen aus Luxemburg, hatte der Warenhauskette den Mietvertrag gekündigt. Alternativ hätte Karstadt 70 Prozent mehr Miete zahlen sollen. Anfang Oktober wurde dann bekannt, dass Karstadt die Filiale Ende Januar 2019 schließen wird.