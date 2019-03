Mehrjährige Haftstrafe für Glockendieb in Leipzig

Das Amtsgericht Leipzig hat einen Metalldieb zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Seine Freundin und Komplizin erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Die beiden waren im September 2016 in die leerstehende zweite Propsteikirche am Rosental eingebrochen und hatten dort eine historische Glocke, mehrere Orgelpfeifen und weitere Metallgegenstände gestohlen. Ihr Diebesgut verkauften sie an einen Schrotthändler.