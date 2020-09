Ferenc B. (M), früheres Mitglied der Leipziger "Hells Angels", wird in einen Saal des Landgerichtes in Leipzig geführt. Im Jahr 2016 wurde am hellichten Tag ein 27-Jähriger durch Schüsse ermordet. 90 Tage verhandelte das Landgericht unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen den Mord im Rocker-Milieu. Nun ist das Urteil rechtskräftig. (Archivbild) Bildrechte: dpa