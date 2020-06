Nach Angriffen auf Polizeibeamte bei Silvesterrandalen am Connewitzer Kreuz in Leipzig ist am Dienstag ein 29 Jahre alter Mann zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Das Amtsgericht Leipzig befand den Mann des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Bedrohung schuldig. Er sei in der Silvesternacht von einem Polizisten zur Seite gedrängt worden, und hatte deswegen eine Trittbewegung gemacht. Getroffen habe er aber niemanden. Bei der anschließenden Festnahme habe er sich zur Wehr gesetzt, drei Beamte beleidigt und bedroht. Am nächsten Morgen habe er im zentralen Polizeigewahrsam einen Polizeibeamten zu Boden gestoßen und ebenfalls beleidigt.