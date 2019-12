Neuer Anlauf: Im Prozess gegen einen Rechtsreferendar wegen der Beteiligung an Neonazi-Krawallen im Leipziger Stadtteil Connewitz 2016 wird am Dienstag ein Urteil des Landgerichts erwartet. Vom Amtsgericht Leipzig war der 27-Jährige vor etwa einem Jahr wegen Landfriedensbruchs zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Dagegen legte er Berufung ein (Az.: 10 Ns 617 Js 43983/16). Eigentlich war schon vergangene Woche der letzte Verhandlungstermin angesetzt. Nachdem jedoch zwei Zeugen unentschuldigt nicht zu dem Prozess erschienen waren, setzte die Kammer einen weiteren Termin an.