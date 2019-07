Mehrere bedeutende Denkmale und der Eingang des neuen Rathauses in Leipzig sind beschädigt worden. Laut Kulturamt sind das Bachdenkmal auf dem Thomaskirchhof, das Mendelssohn-Denkmal an der Thomaskirche und das Goethedenkmal auf dem Naschmarkt betroffen. An allen drei Denkmalen wurden an den Sockeln Text und Zeichen, die in Schablonentechnik angebracht waren, gefunden. Die Figuren der Komponistzen und Dichter trugen Atemmasken. Aus den Schriftzeichen habe die Stadt den Absender "Extinction Rebellion" abgelesen. Die Schäden an den Denkmalen und am Eingang des Neuen Rathauses wurden dokumentiert.