Mehrere Leipziger Umwelt- und Bürgervereine werfen Politik und Stadtverwaltung fehlende Diskussionsbereitschaft über die künftige Nutzung von Flüssen und Seen vor. Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Leipzig und der Nabu Leipzig sowie die Vereine "Ökolöwe"und "Pro Leipzig" haben daher am Montag ihren Rücktritt vom Runden Tisch für das sogenannte Wassertouristische Nutzungskonzept erklärt. In dem Forum kommen seit 2018 Naturschützer unter anderem mit Vertretern aus der Wirtschaft, dem Tourismus und Sport zusammen.