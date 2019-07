24.07.2019 | 12:00 Uhr Leipzig bedauert Streit um Wasserstadt

Mehrere Umweltverbände haben am Montag den Runden Tisch zum wassertouristischen Konzept der Stadt Leipzig verlassen. Die Stadt bedauert diesen Schritt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, sei man an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. In dem Konzept geht es um die Nutzung der Gewässer in und um Leipzig. Den Umweltverbänden ist die Nutzung nicht sanft genug und zu motorbootlastig.