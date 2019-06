VNG AG Leipzig unterzeichnet neuen Vertrag mit Gazprom

Die Verbundnetz Gas AG in Leipzig hat mit dem russischen Unternehmen Gazprom einen neuen Liefervertrag unterzeichnet. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Vertrag sichert den Bezug von 3,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas ab 2021. "Durch die direkten Vertragsbeziehungen zu Gazprom erhöhen wir die Versorgungssicherheit unserer Kunden. Indem wir zusätzliche Erdgasmengen importieren, machen wir den Markt robuster und gleichen die zurückgehende Förderung in Europa aus", sagte VNG-Vorstand Ulf Heitmüller. Dies sei ökonomisch und ökologisch sinnvoll, so der Vorstand. Erdgas gilt als kohlendioxidärmster fossiler Energieträger. Die deutsch-russische Erdgaspartnerschaft feierte im vergangenen Jahr ihr 45. Jubiläum.