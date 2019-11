Wegen vermutlich falscher Abrechnungen durchsuchten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Leipzig bei einer Razzia vor zwei Wochen 18 Arztpraxen und Wohnungen im Leipziger Südraum. Die Ärzte sollen Rechnungen in Millionenhöhe gefälscht haben, erklärt jetzt die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KV). "Die Maßnahmen der Staatsanwaltschaft und Polizei überraschen in den aktuellen Fällen keineswegs", sagte Vorstandsvorsitzender Klaus Heckemann. Die durchsuchten Einrichtungen seien schon bei den Prüfungen auffällig gewesen.

Bildrechte: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen

"Daraus resultierten Honorarrückforderungen im hohen sechsstelligen Bereich. Deshalb wurden in diesen Fällen bereits disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet." Das Agieren der Strafverfolgungsbehörden knüpfe an die internen Aktivitäten an, jetzt werde strafrechtlich ermittelt, ob sich der Verdacht auf den Millionenbetrug bestätigt.