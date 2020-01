Die sechs Verdächtigen, die nach den Steinwürfen bei der Indymedia-Demo in Leipzig festgenommen worden waren, sind wieder auf freiem Fuß. Ein Polizeisprecher sagte am Montag, es lägen keine Haftgründe vor. Gegen die vier Männer und zwei Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren werde aber weiter wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.



Von den sechs Verdächtigen stamme nur einer aus Leipzig, die anderen kämen aus Nordrhein-Westfalen, hieß es. Für die Demonstration gegen das Verbot der Plattform "Linksunten.Indymedia" war bundesweit mobilisiert worden. Sie war am Sonnabend nach zunächst friedlichem Beginn eskaliert. Vermummte Randalierer warfen Steine und Böller auf die Polizei. Mehrere Journalisten berichteten von Bedrohungen durch Demoteilnehmer.