Nach einem Schuss bei einem Polizeieinsatz in Leipzig hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen zwei Polizisten eingeleitet. Im April hatte ein Polizist an einer Polizeiabsperrung im Stadtteil Grünau einen Schuss auf das Auto eines 27-Jährigen Fahrers abgegeben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte am Mittwoch, den Polizisten werde versuchte Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Er bestätigte einen Bericht der "Leipziger Volkszeitung". Der Verteidiger des betroffenen Autofahrers hatte Anzeige erstattet. Nach einem vorherigen Prüfvorgang habe die Staatsanwaltschaft nun Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände des Schusses aufzuklären.