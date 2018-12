Kleine Summe - großer Vorwurf Frauke Petry wegen Steuerhinterziehung in Leipzig vor Gericht

Nachdem sich die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry in Dresden wegen Meineids verantworten muss, droht der 43-Jährigen erneut Ärger. In Leipzig wird am Montag unter anderem wegen Steuerhinterziehung gegen sie verhandelt.