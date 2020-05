In Leipzig sind in der Nacht zu Dienstag gleich zwei Autofahrer vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei mitteilte, fiel den Beamten zunächst in Eutritzsch ein Auto ohne vorderes Kennzeichen auf. Der Fahrer fuhr mit mehr als 100 km/h vor den Polizisten davon. In der Haferkornstraße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in einen Stahlzaun. Anschließend flüchtete der 32-Jährige, konnte aber wenig später leicht verletzt aufgegriffen werden. Bei ihm wurden 1,12 Promille festgestellt. Außerdem besaß der Mann keinen Führerschein und das Auto war im April aus einer Firma gestohlen worden. Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht des besonders schweren Diebstahls verantworten



Im Engelsdorf fiel der Polizei später eine Autofahrerin auf, die mit 150 km/h unterwegs war. Die Beamten verfolgten den Wagen über Taucha bis nach Panitzsch. Es stellte sich unter anderem heraus, dass die 22-Jährige unter Drogen stand. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem noch Betäubungsmittel. Auch sie hatte keinen Führerschein und am Auto waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung, des Diebstahls, dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.