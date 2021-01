Am Sonnabendnachmittag hat sich in Leipzig ein Pkw-Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilten, wollten sie einen 39 Jahre alten Mann wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der Paunsdorfer Straße anhalten. Unmittelbar hinter dem Stünzer Weg erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit, fuhr den Angaben zufolge über mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer als er in den Gegenverkehr fuhr. Auf der Prager Straße verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Absperrung.