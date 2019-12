Nach einem Übergriff auf eine Konzertbesucherin im Conne Island in Leipzig sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung erlassen und in Vollzug gesetzt. Es handelt sich den Angaben zufolge um ein Bandmitglied.