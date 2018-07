Verhandlungen bei Halberg Guss wieder gescheitert

Die Verhandlungen zwischen IG Metall und dem Eigentümer des Autoteilezulieferes Halberg Guss um einen Sozialtarifvertrag sind erneut gescheitert. Dies teilte die Gewerkschaft am Donnerstagnachmittag mit. Begleitet wurden die Verhandlungen in Frankfurt am Main von einer Protestkundgebung mit rund 700 Beschäftigten aus Leipzig und Saarbrücken. Einen neuen Verhandlungstermin gebe es derzeit nicht. Der Streik wird laut Gewerkschaft vermutlich fortgesetzt.

Angebot der Geschäftsführung zu wenig für IG Metall

Zuvor hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben ein neues Angebot vorgelegt. Das Management bot demnach Abfindungen an, wenn der seit vier Wochen andauernde Streik in Leipzig und Saarbrücken umgehend beendet wird. Die angebotene Höhe der Abfindungen war laut Gewerkschaft nicht akzeptabel.

Angebote der Abfindung Der Eigentümer hat bei den Abfindungen nach eigenen Angaben am Donnerstag einen Faktor von 0,4 Bruttogehältern pro Jahr der Betriebsangehörigkeit angeboten. Laut IG Metall war in früheren Gesprächen von einem Faktor 0,6 die Rede. Bei einem beispielhaften Monatsgehalt von 5.000 Euro ergäben sich bei einem seit 20 Jahren bei der Firma Beschäftigten je nach Faktor eine Abfindung von 40.000 beziehungsweise 60.000 Euro.

Die IG Metall sprach bereits in einer Verhandlungspause von einer Verschlechterung der bisherigen Offerte. Mitte Juni habe Geschäftsführer Alexander Gerstung eingestanden, ein "unvollständiges Angebot" vorgelegt zu haben. "Zwei Verhandlungsrunden später wurde das bisherige Angebot vom Management sogar noch reduziert“, sagte der Leipziger IG-Metall-Sprecher Bernd Kruppa. "Die Geschäftsführung hat sich in der heutigen Verhandlung rückwärts bewegt." Die Gewerkschaft strebe weiterhin eine schnelle Lösung des Konfliktes an. Die Arbeitgeberseite habe dazu nichts beigetragen, so Kruppa. Für die weitere Eskalation des Streiks sei allein der Eigentümer verantwortlich. Entschlossene Halberger: Seit vier Wochen bestreiken die Arbeiter des Autoteilezulieferers ihr Werk in Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eigentümer fordert Ende des Streiks

NHG-Geschäftsführer Alexander Gerstung forderte ein Ende des Streiks, um nicht weitere Aufträge zu verlieren. "Entscheidend ist jetzt, unverzüglich den Betrieb wieder aufzunehmen und unsere langjährigen Kunden wieder zu beliefern. Nur so können wir die Arbeitsplätze sichern", erklärte Gerstung.

Seit vier Wochen streiken die Beschäftigten des Autoteilezuleiferers Halberg Guss in Leipzig gegen die Schließungspläne des neuen Eigentümers. Am Freitag soll das Arbeitsgericht in Frankfurt über die Rechtmäßigkeit des Arbeitskampfes entscheiden. Der Arbeitgeber will den Streik gerichtlich unterbinden lassen.