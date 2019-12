Am letzten Sonntag vor Weihnachten könnte es noch einmal besonders voll in der Leipziger Innnenstadt werden. Zum einen machen sich wieder viele Menschen auf den Weg, um über den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Zum anderen laden viele Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag ein, sozusagen Last-Minute-Shopping zwei Tage vor dem Fest.

Viele Geschäfte haben am Sonntag in Leipzig geöffnet. Bildrechte: imago/Rüdiger Wölk

Die Stände auf dem Weihnachtsmarkt haben von 10 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Es ist übrigens der letzte Tag, an dem der gesamte Weihnachtsmarkt vom alten Rathaus über Petersstraße, Naschmarkt, Salzgäßchen und Grimmaische Straße bis hin zum Augustusplatz zu erleben ist. Am 23.12. werden nur noch die Buden auf dem Marktplatz noch einmal öffnen.



Neben dem Weihnachtsmarkt öffnen dann viele Geschäfte in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr. Mit dabei sind die großen Einkaufszentren Höfe am Brühl, Promenaden Hauptbahnhof und Galeria Karstadt Kaufhof, aber auch die meisten anderen Geschäfte in der Innenstadt. Der verkaufsoffene Sonntag ist laut sächsischem Ladenöffnungsgesetz übrigens an einen besonderen Anlass wie den Weihnachtsmarkt gebunden.