Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in Syrien haben Demonstranten am Donnerstagabend die Kreuzung Karl-Heine-Straße/Zschochersche Straße im Leipziger Westen blockiert. Gegen 18:30 Uhr versammelten sich etwa 20 bis 30 Menschen. Sie zogen Mülltonnen auf die Fahrbahn und spannten Seile, um daran Transparente zu befestigen. Der Verkehr kam vollständig zum Erliegen. Zwei Radfahrer wurden verletzt, als sie in die Seile fuhren. Als die Polizei eintraf, löste sich die Blockade auf.