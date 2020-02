Im Vorfeld des Auswärtsspiels von BSG Chemie Leipzig in Fürstenwalde wurde ein Leipziger Fan verletzt. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost haben Beamte ihn am Übersteigen eines Zauns gehindert, wobei er sich eine "Fleischwunde" am Bein zuzog, wie ein Sprecher mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus in Fürstenwalde gebracht und noch am Sonntagabend operiert. Zuvor sprach der Verein auf Facebook von einer "undurchsichtigen Situation unter Beteiligung der anwesenden Polizei".