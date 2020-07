Die von der Leipziger Polizei gesuchte junge Frau ist tot. Die Polizeidirektion teilte mit, der Leichnam der 24-Jährigen sei am Montagabend in einem Waldstück gefunden worden. Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus. Die junge Frau war am Freitag von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden.