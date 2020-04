Am Donnerstagabend ist es in einem Haus an der Sybelstraße im Leipziger Ortsteil Sellerhauseen-Stünz zu einer gewaltätigen Auseinandersetzung gekommen. Der Hintergrund und die Gesamtzahl der Beteiligten sei noch unklar, so die Polizei. Gegenwärtig steht fest, dass zwei Männer schwer verletzt wurden. Eine Person erlitt eine Stichverletzung, eine weitere wurde von einem Schuss getroffen. Beide befänden sich in stationärer Behandlung und schwebten nicht in Lebensgefahr.