Der am gestrigen Montag in Leipziger Stadtteil Lößnig als vermisst gemeldete vierjährige Junge ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, war der Junge in Begleitung eines 44 Jahre alten Mannes. Der Mann wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leipzig wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.