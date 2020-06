04.06.2020 | 16:30 Uhr Finanzspritze für Behindertenwerkstätten

Die Behindertenwerkstätten bekommen finanzielle Hilfen vom Freistaat, um in der Corona-Krise nicht unterzugehen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping hat am Donnerstag einen Fördermittelbescheid in Höhe von vier Millionen Euro an den Kommunalen Sozialverband Sachsen übergeben. Er ist für die Umsetzung des Programms in den Werkstätten und die Bewilligung der Gelder zuständig.