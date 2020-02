Am Donnerstag startet an der Volkshochschule Leipzig das Angebot "beeMOOC" - ein Kurs zur naturnahen Bienenhaltung. So weit, so speziell. Das Besondere an diesem Angebot: Wer etwas über Schwarmbetreuung oder Bienengesundheit wissen möchte, muss nicht extra in einen Seminarraum gehen oder zu einem Imker. Alle Informationen können bequem auf dem Sofa angeschaut und durchgelesen werden.