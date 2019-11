Mehr als nur Leipzig

In der ersten Runde der Kampagne war die 29-jährige Pomplitz noch Teil des Studierenden-Teams. Die vier besuchten vier Unternehmen im Landkreis, die sie selbst ausgesucht hatten. "Es war interessant ein Projekt zu begleiten, dass mit meiner Heimat zu tun hat", erinnert sie sich. "Ich wusste gar nicht, was alles zum Landkreis gehört. Ich habe aber gelernt, dass es mehr gibt als nur Leipzig." Beeindruckend sei gewesen, mit wie viel Leidenschaft und Feingefühl die Menschen zum Beispiel in der Leuchtenmanufaktur Wurzen ans Werk gehen und dass es dabei immer um mehr als nur um das reine Produkt gehe. "Wurzen ist nicht der Nabel der Welt, aber es ist eine Perle", zitiert Pomplitz einen Mitarbeiter. Um diese Perlen des Landkreises zu unterstützen und sie vor allem beim potenziellen Nachwuchs bekannter zu machen, sei die Kampagne ins Leben gerufen worden. Handwerk seit 1862: Die Produkte der Leuchtenmanufakur Wurzen erstrahlen weltweit. Neben der Deckenbeleuchtung der Semperoper in Dresden zieren die Handwerksarbeiten beispielsweise auch den Kaisersaal der Himmelfahrtskirche in Jerusalem. Bildrechte: dpa

"Es ist wichtig, hier zu bleiben"

Doreen Scholz von der Leuchtenmanufaktur in Wurzen fand das Projekt, mit dem die Studierenden auf sie zukamen, "spannend". "Ich war gespannt, wo und in welcher Form die Ergebnisse der engangierten und intensiven Arbeit zu sehen sein werden", erklärte sie MDR SACHSEN. Erfahren hat Scholz von der Veröffentlichung dann allerdings erst aus dem Internet. "Hier hätte ich mir mehr Kommunikation gewünscht." Direkte Auswirkungen habe die Kampagne noch nicht gehabt, so die Marketingchefin des Traditinsunternehmens. Das Thema "Nachwuchs" sei aber ungebrochen groß. Zurzeit verstärke die Leuchtenmanufaktur die Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und der Stadt Leipzig, um junge Menschen zu animiieren, nach Wurzen zu kommen. "Wir sind seit 1862 hier. Wurzen hat hier und da seine Probleme. Es ist aber wichtig, hier zu bleiben und etwas für die Stadt zu tun."

#vomlklgesucht Die Kampagne ist eine Initiative des Landratsamtes Leipzig in Zusammenarbeit mit der Leipziger Agentur Zarfo. Es werden Unternehmen im Landkreis Leipzig porträtiert, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. Finanziert wird das Projekt durch eine Förderung der Sächsischen Aufbaubank und der Selbstbeteiligung der teilnehmenden Unternehmen.

Gutes und Schlechtes weitertragen

Daniel Seibert ist Teammitglied der zweiten Kampagne. Der 25-jährige Student kommt aus dem Landkreis Zwickau und kennt die Probleme junger Menschen im ländlichen Raum. "Die Anbindung war schlecht. Der letzte Bus fuhr um acht", erinnert er sich. Heute lebt er in Leipzig und ist überrascht, wie schnell er nach Borna oder Frohburg kommen kann. Seibert will zusammen mit seinem Team aber nicht nur die schönen Aspekte zeigen. "Wir tragen auch die negativen Botschaften der Unternehmen nach außen", betont der Student der Kommunikationswissenschaften. Häufig forderten die Unternehmen die Verbesserung von Infrastruktur.

Ein Jahr auf Strom warten