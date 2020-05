Es war eines der schwersten Zugunglücke der DDR. Am 15. Mai 1960 stießen nördlich des Leipziger Hauptbahnhofes zwei Personenzüge frontal zusammen. Mehr als 54 Menschen starben bei dem Unglück, über 240 wurden verletzt. Unter den Todesopfern waren auch die Eltern, des bekannten Malers Neo Rauch. Ursache des schweren Unglücks war ein technischer Defekt und menschliches Versagen.

Es war ein furchtbares Bild, das sich dem Ersthelfer Bobby Schwarz damals bot. In einer Dokumentation des Mitteldeutschen Rundfunks zu diesem Unglück vor 20 Jahren sagte er, die zwei bis drei Waggons waren derart übereinander geschoben, das könne man gar nicht beschreiben. Die meisten Reisenden, die in den ersten Waggons saßen, überlebten das Unglück nicht. Einer, der es schaffte, war Dietmar Brandl. Vier Stunden war er in den Stahltrümmern eingeklemmt.