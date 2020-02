Grund für die Richtigstellung über Twitter ist offenbar auch ein Video auf Youtube, das den Vorfall dokumentieren soll: Es zeigt, wie ein schwarz gekleideter Mann über einen Zaun klettert. Auf der anderen Seite steht bereits ein zweiter Mann und will dem kletternden Mann helfen. Ein Polizist hinter dem Zaun sieht den Kletternden, dreht sich aber wieder weg. Ein weiterer Beamter reagiert, zieht umgehend am Bein des Mannes, weitere Kollegen eilen ihm zu Hilfe und ziehen ebenfalls. Der kletternde Mann bleibt am Zaun hängen, wird dabei deutlich sichtbar am Bein verletzt. Als er am Boden liegt, drehen sich die Beamten weg.