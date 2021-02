Ziel ist es, die vorgeschriebenen zwölf Minuten vom Eingang eines Notrufs bis zum Eintreffen der Hilfskräfte flächendeckend zu erreichen. In der Stadt Leipzig schafft der Rettungsdienst diese Marke im Moment nur in 76 Prozent der Fälle. 95 Prozent seien allerdings die Maßgabe, erklärt Axel Schuh, Leiter der Branddirektion Leipzig, die für die Organisation des Rettungsdienstes verwantwortlich ist. "Es ist bei neun Wachen so, dass wir alleine von der Positionierung im Stadtgebiet nicht da sind, wo viele Einsätze geschehen. Das heißt, wir sind vom Einsatzradius her weit von den Einsatzlasten entfernt."