Die Polizei hat bei einem 91 Jahre alten Mann in Taucha bei Leipzig ein umfangreiches Waffenlager und Munition sichergestellt. Zunächst war der Rentner am Montag in einer Anwaltskanzlei im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf gegenüber den Mitarbeitern ausfallend geworden, wie die Polizei mitteilte. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann Waffenbesitzer und Sportschütze ist, dem jedoch die Erlaubnis zum Waffenbesitz entzogen worden war.