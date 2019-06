Sachsens Innenministerium sieht die Waffenverbotszone in Leipzig als Erfolg. Das Ministerium teilte dem MDR mit, seit Einführung der Zone in der Eisenbahnstraße vor knapp acht Monaten seien fünf Straftaten mit Waffen begangen worden. Davor habe die Zahl in vergleichbar langen Zeiträumen immer deutlich im zweistelligen Bereich gelegen. Sachsens Gewerkschaft der Polizei spricht sich für weitere Verbotszonen aus. Der Vorsitzende Hagen Husgen nannte als Beispiel die Chemnitzer Innenstadt und den Wiener Platz am Dresdner Hauptbahnhof. Der Linke-Innenexperte Enrico Stange kritisierte, Waffenverbotszonen stigmatisierten Gebiete. Zudem handle es sich um ein effekt-heischendes Mittel. Die Innenminister der Länder wollen die Einführung von Waffenverbotszonen erleichtern.