20.08.2019 | 16:25 Uhr U18-Landtagswahlen in Sachsen wollen Jugendlichen eine Stimme geben

Hauptinhalt

Die Jugend interessiert sich für Politik. Gerade in den heutigen Tagen scheinbar mehr denn je. Die Großdemonstrationen oder der Schulstreik der Fridays for Future-Bewegung unterstreichen das Interesse junger Menschen an politischen Prozessen und Entscheidungen mitwirken zu dürfen. Doch wählen dürfen aufgrund ihres Alters nur wenige von ihnen. Um einen Einblick in die Themen der Parteien zu bekommen und zu erfahren, wie Wahlen funktioniert, gibt es in Sachsen die U-18 Wahl.