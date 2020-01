Wahlmöglichkeiten mit Briefwahlunterlagen - Möglich ist die sofortige Wahl in der Briefwahlstelle im Neuen Rathaus.



- Die Wahlunterlagen können auch mit nach Hause genommen werden – dieser Fall ist zum Beispiel für Menschen vorgesehen, bei denen ein Bevollmächtigter die Unterlagen abholt.



- Mit dem ausgestellten Wahlschein kann auch am 2. Februar in jedem Wahllokal der Stadt gewählt werden. So können beispielsweise mobilitätseingeschränkte Menschen ein barrierefreies Wahllokal aufsuchen.



- Die Briefwahl auf dem Postweg ist ebenfalls möglich. Allerdings werden nur die Briefe berücksichtigt, die am Wahltag vorliegen. Damit die ausgefüllten Briefwahlunterlagen rechtzeitig eingehen, sollten diese bis spätestens 30. Januar 2020 in einen Briefkasten der Deutschen Post eingeworfen werden. Die Briefwahl ist innerhalb Deutschlands kostenfrei.



- Persönlich können die Unterlagen noch bis zum Wahlsonntag, 18 Uhr, in den Briefkasten des Wahlamtes in der Lotterstraße 1 eingeworfen werden.