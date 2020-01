Davon wollten CDU-Vertreter Gemkow, AfD-Kandidat Neumann und FDP-Bewerber Viefeld nichts wissen. Sie wollen keine Abstriche am Autoverkehr zugunsten von Radwegen oder ÖPNV machen. "Alle Mobilitätsarten sollen parallel existieren, Autofahrer dürfen nicht ausgeschlossen werden", meinte Gemkow. Er schlug vor, den Fahrradverkehr vom Autoverkehr zu entkoppeln, Straßen als Einbahnstraßen anzulegen und Fahrradschnellstraßen anzulegen. Der ÖPNV ins Umland müsse ausgebaut werden, damit Pendler auf den ÖPNV umsteigen.

Wir denken klein. Wir müssen die Stadt für die nächsten 150 Jahre konzipieren. Christoph Neumann OBM-Kandidat AfD

Für den AfD- Kandidaten Neumann müssten großflächigere Lösungen her. Neumann erinnerte an Pläne aus den 1990er-Jahren, die acht Ausfallstraßen in Leipzig breiter auszubauen und jeder Verkehrsart eigenen Platz zu geben. "Ihre Idee funktioniert nicht, weil wir nicht genügend Platz haben", konterte Linken-Politikerin Riekewald. Ihre Meinung: Der Autoverkehr müsse zwangsläufig weichen, wenn die Verkehrswende komme.

Wir können nicht wie in China oder im Sandkasten überall neue Straßen bauen. Wir haben eine Bestandsstadt zu gestalten. Burkhard Jung Oberbürgermeister Leipzig

Abseits von Verkehrswende und Stadtgestaltung verlangte FDP-Vertreter Viefeld den Erhalt von Straßen, damit in Zukunft autonomes Fahren auch in Leipzig möglich sei. Mit so viel Zukunftsmusik wollten sich seine Mitbewerber ums OB-Amt dann doch nicht befassen.

Zum Schluss der TV-Übertragung kamen zwei weitere OB-Kandidatinnen zu Wort, die nicht auf dem Podium saßen, aber auch um den OB-Sitz am Sonntag kämpfen. Die beiden äußerten ihren Unmut darüber, dass sie von den Organisatoren des Wahlforums - MDR und LVZ - als "nicht aussichtsreiche" Kandidaten nicht mitdiskutieren durften. In der Debatte nach der TV-Übertragung, die im LVZ-Livestream zu sehen war, schimpften auch Besucher des Abends über diese Ungleichbehandlung der OB-Kandidaten.

Katharina Subat von der Satirepartei Die Partei nannte für die Sicherheitsprobleme in der Stadt ihre sogenannte "Lexit"-Strategie: Leipzig sollte ihrer Meinung nach aus Sachsen austreten. Dann könne die Stadt ein eigenes Polizeigesetz auf die Beine stellen.

Nach all den Wortgefechten auf dem Podium richtetet Ute Gabelmann noch einen pragmatischen Tipp an ihre Kontrahenten vor der OB-Wahl. Gabelmann wird von vier Parteien (Piraten, Humanisten, ÖDP, DIB) als gemeinsame Kandidatin unterstützt. Sie empfahl den Mitbewerbern: "Nichts versprechen, was man nicht halten kann."