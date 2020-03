Er gibt alles im Leipziger Wahlkampf-Endspurt, Amtsinhaber Burkhard Jung. Um politische Botschaften, um Diskussionen gehe es so kurz vor der Wahl nicht mehr, erklärt der Oberbürgermeister. Laut einer Umfrage der LVZ liegt Jung knapp vor seinem CDU-Mitbewerber, doch das war vor dem 1. Wahlgang auch so.

Nein, das nicht. Es bleibt dabei: wir sprechen mit allen Leipzigerinnen und Leipzigern und tun das natürlich verstärkt. Denn wir sehen eine reelle Chance, in dieser Stadt Verantwortung zu übernehmen. Dafür kämpfen wir und sprechen mit möglichst vielen Menschen.

Sebastian Gemkow war viel in Leipzig unterwegs in den letzten Tagen. Die eine oder andere offizielle Podiumsdiskussion habe er dagegen ausgelassen, die direkte Konfrontation mit dem Widersacher gescheut, werfen ihm zum Beispiel Naturschützer vor. "Man schafft einfach nicht alles. Das natürlich jetzt vieles genutzt wird auch durch den Mitbewerber, um zuzuspitzen, das ist mir bewusst. Die Nerven liegen blank, das ist klar," erklärt der Christdemokrat. Am Sonnabend rührte seine Partei kurz vor der Wahl noch einmal kräftig die Werbetrommel für Gemkow. Amtsinhaber Burkhard Jung absolvierte seinen letzten großen Wahlkampfauftritt bereits vor einer Woche.