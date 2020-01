31.01.2020 | 18:13 Uhr OB-Wahlkampf in Leipzig: Plakate, Postkarten und viel Unruhe

Der Wahlkampf zur OB-Wahl in Leipzig neigt sich dem Ende zu. Laut einer Umfrage der Leipziger Volkszeitung gilt CDU-Kandidat Sebastian Gemkow als aussichtsreichster Konkurrent von Amtsinhaber Burkhard Jung.



Dass der Wille zum Wechsel seltsame Blüten treiben kann, hat in der vergangenen Woche die Junge Union Leipzig gezeigt. Sie kritisierte Wahlplakate von Jung, die an Leipziger Schulen aufgetaucht waren. Dass auch Postkarten von CDU-Kandidat Sebastian Gemkow an einer Schule ausgelegt wurden, war den jungen Politikern nicht aufgefallen.