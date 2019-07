Mitten in den Sommerferien muss das Waldbad Naunhof ab Montag zwei Wochen schließen, sagte Bürgermeister Volker Zocher MDR SACHSEN. Grund: Für den Schwimmmeister wurde keine Urlaubsvertretung gefunden. Am Wochenende sei noch geöffnet. Der Urlaub sei bereits geplant gewesen, als Naunhof den Schwimmmeister eingestellt habe. Für den Rest der Badesaison sei er der Stadt dafür entgegen gekommen, so Zocher. So könne man, wenn das Wetter mitspielt, sogar bis Ende September öffnen. Sonst hätte dsa Waldbad Mitte September schließen müssen. Für die kommende Saison rechnet die Stadt Naunhof dann wieder mit den 2 Schwimmmeisterinnen, die momentan in Babyzeit sind.