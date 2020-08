Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat die Regelung der Stadt Leipzig zum Anwohnerparken im Waldstraßenviertel teilweise gekippt. Wie es am Donnerstag bekannt gab, ist die Bewohnerparkzone E westlich der Leibnizstraße in ihrer bestehenden Form rechtswidrig. Als Begründung erklärte das Bautzner Gericht, die Zone überschreite die maximal mögliche Ausdehnung von 1.000 Metern.

Für die Bewohnerparkzone F östlich der Leibnizstraße dagegen bleibt die Regelung so bestehen. Hier überwiegen nach Ansicht des OVG die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner, wohnortnah einen Parkplatz zu finden.

Geklagt hatte eine Steuerberaterfirma mit 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund des Anwohnerparkens in Zone E massive Probleme hätten, Parkplätze zu finden. Die Kläger fühlen sich durch das Urteil in ihrer Kritik an der Regelung bestätigt. Die Gerichtsentscheidung kann nicht angefochten werden.