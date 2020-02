Walrösser gehören zu den größten Robben auf der Nordhalbkugel. Die Männchen können mehr als eine Tonne wiegen. So wie das Walross, das jetzt aus Stralsund zurück nach Leipzig kommt.

Walrösser gehören zu den größten Robben auf der Nordhalbkugel. Die Männchen können mehr als eine Tonne wiegen. So wie das Walross, das jetzt aus Stralsund zurück nach Leipzig kommt. Bildrechte: Deutsches Meeresmuseum/Johannes-Maria Schlorke

Nach mehr als 40 Jahren soll ein Walross-Präparat aus Stralsund zurückkommen ins Naturkundemuseum Leipzig. Das im Deutschen Meeresmuseum beliebte Exponat ist 2,50 Meter lang und 1,40 Meter hoch. Es war seit den 1970er Jahren in Stralsund zu sehen, teilte das Meeresmuseum mit. Mitte März zieht der Koloss zurück nach Leipzig.

Am 20. Februar können sich die Besucher in Stralsund bei einem Familien-Aktionstag unter dem Motto "Tschüss Walross" verabschieden. Geplant sind Führungen, ein Quiz, eine Foto-Aktion und eine Lesung.

Der niederländische Präparator Herman H. ter Meer (1871-1934 ) hatte das Walross den Angaben zufolge auf eine damals ungewöhnliche Weise präpariert. Er nutzte die dermoplastische Methode, bei der größere Tiere möglichst lebensgetreu dargestellt werden. Damit löste er das "Ausstopfen" von Tierhäuten ab, was zuvor jahrhundertelang üblich war.

Ter Meer gilt als Revolutionär der zoologischen Präparation. Er arbeitete ab 1907 insgesamt 26 Jahre lang am Zoologischen Institut der Universität Leipzig. Von ihm finden sich in der Sammlung des Naturkundemuseums Leipzig heute 232 Präparate und 67 Kleinplastiken. Das ist laut Naturkundemuseum der weltweit größte zusammenhängende Fundus, der ter Meers Schaffen zeigt.