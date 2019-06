Der rote Magirus Deutz Gerätewagen der Feuerwehr parkt wieder auf der Warze im Leipziger Clara-Zetkin-Park. In roten Lettern leuchten auf einem Schild die Worte "Mobile Cinema", auf einem anderen "Wanderkino". Bei Einbruch der Dunkelheit verwandeln Tobias Rank und Gunthard Stephan den Raum davor in ein Kino. Der alte 16-Milimeter-Projektor thront auf einen Holzbock, an der Seite des feuerroten Spielmobils wird mit einem Tuch die Leinwand gespannt und dann drehen sich die Spulen und transportieren die Besucher auf den Klappstühlen und Bänken in die Frühzeit des Kinos.