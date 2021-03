Bei Porsche in Leipzig sind die Beschäftigten heute zum Warnstreik aufgerufen. Wie die IG Metall mitteilte, wollen die Mitarbeitenden mit einem Autokorso auf ihren Forderungen in der aktuellen Tarifrunde aufmerksam machen. Im Kern gehe es um die Angleichung der Arbeitsbedingungen in Ost und West, heißt es im Aufruf der Gewerkschaft.

Bislang haben die Arbeitgeber der IG Metall zufolge in den ersten drei Verhandlungsrunden nur eine Nullnummer "geboten" und stellten Tarifstandards in Frage. Bereits gestern hatten sich rund 1.700 Beschäftigte bei BMW in Leipzig an einem Warnstreik beteiligt.