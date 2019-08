Ein Team von Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) untersucht die Wasserqualität der Elbe bei extremem Niedrigwasser. In Schmilka ist am Donnerstag eine neuntägige Expedition mit dem Forschungsschiff "Albis" gestartet. Auf der 580 Kilometer langen Strecke bis nach Geesthacht in Schleswig-Holstein werden Wissenschaftler an 24 Standorten Messungen durchführen. Das teilte das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig mit.