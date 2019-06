"Schwarze Szene" trifft sich in Leipzig

Heidnisches Dorf, Viktorianisches Picknick und atemberaubende Kostüme: Zum Wave-Gotik-Treffen erwarten die Veranstalter vom 7. bis 10. Juni wiederum 20.000 Besucher in Leipzig. Auf dem Programm der nunmehr 28. Ausgabe des "Schwarzen Festivals" stehen Konzerte, Führungen und Lesungen. 200 Bands und Solokünstler werden an etwa 40 Orten auftreten, wie die Veranstalter mitteilten. Ein Höhepunkt wird am Freitag wieder das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park sein. Hunderte Teilnehmer kommen zum Essen, Trinken und Plaudern zusammen. Die meisten von ihnen in aufwendigen Kostümen, was auch viele Besucher begeistert, die nicht der "Schwarzen Szene" angehören.



